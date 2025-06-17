«Рожден, чтобы защищать страну»: Казанское суворовское училище выпустило 11 медалистов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском суворовском военном училище состоялась торжественная церемония, посвященная 77-му выпуску воспитанников.

В этом году стены родного училища покинули 60 кадет. Все они с волнением ожидали важное для себя событие — позади у этих 17-летних ребят семь лет учебы: они осваивали не только школьную программу, но и военную подготовку, учились выдержке и дисциплине.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня они были в красивой белой парадной форме в последний раз. У многих на груди — медали за достижения в учебе и спорте.

«Самая главная из моих медалей — за окончание Суворовского училища», — улыбается Артем Овсепян.

У юноши большие планы на будущее — он готовится поступать в Тверское противовоздушное ракетное училище.

«Я иду учиться с одной целью — защищать свою Родину. Чувство патриотизма меня толкает к этому. Иногда мне кажется, что я просто рожден, чтобы защищать свою страну. К тому же мой отец — военный, артиллерист. Я следую его примеру», — поделился Артем.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поддержать его сегодня пришли бабушка и дедушка.

«Меня переполняет гордость. Я смотрю на награды внука и очень радуюсь. Сейчас непростое время для страны, идет специальная военная операция, но я не переживаю за него — кто-то ведь должен защищать страну. Пусть эта почетная миссия выпадет на его плечи. Я очень рад, что он станет офицером. Он — наша защитная стена, за которой нам ничего не страшно», — поделился дедушка суворовца Грант Овсепян.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выпускник Алмаз Карама рассказал, что за семь лет обучения получил хорошее образование, дисциплину и выправку.

«Я сам принял решение поступать в Суворовское училище. У меня был интерес к военной службе, хотелось познать неизведанное. Планирую не останавливаться на достигнутом и продолжить военную карьеру — хочу поступить в танковое училище. Повезло, что в Казани, моем родном городе, есть и танковое училище, единственное в стране, и Суворовское. Здесь есть все возможности для того, чтобы построить военную карьеру», — поделился он.

Волнение, радость и грусть — все эти эмоции сегодня переполняют суворовцев. Конечно же, их родных и педагогов эти чувства не обходят стороной.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На выпускной пришли почетные гости: главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов, секретарь Совета Безопасности РТ Рафаиль Гильманов, начальник танкового училища Виталий Герасимов и многие другие.

«От имени всего педагогического состава поздравляю вас с окончанием Казанского Суворовского военного училища. Сегодня история училища пополняется именами выпускников 77-го выпуска: одиннадцать медалистов — девять золотых и две серебряные. Я горжусь тем, что многие наши выпускники достойно представляли наше училище на олимпиадах и различных соревнованиях. Сегодня выпускаются четыре кандидата в мастера спорта и сорок два суворовца имеют первый спортивный разряд», — выступил перед собравшимися начальник Казанского суворовского военного училища Валерий Миронченко.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В своей речи он поблагодарил воспитателей и педагогов за вклад в образование сегодняшних выпускников. Напутствие ребятам дали и другие почетные гости, а также родители.

Дважды мероприятие прерывал сильный ливень — но суворовцы, пока начальник не дал команду сделать перерыв, не смели даже пошевелиться. Из-за непогоды было решено вручить награды и аттестаты вечером, во время неофициальной части праздника. Однако официальную часть, к которой ребята очень кропотливо готовились, переносить не стали.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выпускной суворовцев — это особое мероприятие, в котором много красивых традиций. Одна из них — исполнение венского вальса. Ребята сопроводили девушек на плац и под аккомпанемент военного духового оркестра станцевали свой последний танец в качестве суворовцев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не успели родители вытереть слезы, как началось прощание со знаменем. Почетный караул вынес знамя, и суворовцы, преклонив колени, сняли головные уборы. Затем, под марш «Прощание славянки», они прошли по плацу, а родители в это время кидали им под ноги монеты — это еще одна традиция училища.

Фото: © «Татар-информ»

После этого ребята отправились к аллее училища, где по традиции открыли стелу в память о своем 77-м выпуске. Затем они подкинули свои фуражки в небо под радостные выкрики «Ура!». Строгие, дисциплинированные юноши вдруг стали веселыми мальчишками — они начали качать на руках своих воспитателей-офицеров и подбрасывать их вверх. Ребята обнимали друг друга, поздравляя с выпускным.

Фото: © «Татар-информ»

Впереди каждого из них ждет новый, ответственный этап в жизни — обучение в военных училищах и академиях, а затем — служба на благо Родины.