Рожать до 18 лет. Эксперт Мишонова оценили идею вернуть школьное «диско» для рождаемости

Уполномоченный по правам ребёнка в Мособласти Ксения Мишонова считает, что в России не нужно повышать демографию среди несовершеннолетних. Так она прокомментировала идею вернуть дискотеки в школах для улучшения ситуации по рождаемости, пишет «Радио1».

Инициатором «возвращения диско» стала директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре. Она отметила, что тем самым в России создадут условия и места для романтических отношений.

«Хочу напомнить, что школьные дискотеки – это исключительно до 18 лет. Мы хотим повысить демографию с несовершеннолетними?» – удивляется Мишонова.

Она отметила, что за такое предусмотрена даже статья в Уголовном кодексе.

«Это неправильно – стимулировать детей рожать до 18 лет», – считает эксперт.