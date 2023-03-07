Розанова, Вдовиченков и Дронов попали в шпионские сети Пеговой

13 марта в 19:00 на СТС состоится премьера 17-серийного комедийного экшена «Моя мама — шпион», в котором домохозяйку с прошлым тайного агента сыграла Ирина Пегова. Компанию ей составили Ирина Розанова, Владимир Епифанцев, Георгий Дронов, Владимир Вдовиченков, Александр Лыков, Анна Уколова, Игорь Верник, Никита Волков и другие популярные актёры.

По сюжету скромная домохозяйка Даша Цветаева (Ирина Пегова) забыла, что когда-то была звездой спецотдела внешней разведки. После активации памяти, стёртой двадцать лет назад, к ней возвращаются бойцовские навыки, а вместе с ними и дерзкий характер. Теперь её не узнает муж-дантист (Георгий Дронов), властная свекровь (Ирина Розанова) и наглый сосед (Владимир Епифанцев). Кроме перемен в личной жизни, новую Дашу ждут поиски разведчика-предателя в компании брутального коллеги по спецотделу и экс-жениха (Владимир Вдовиченков).

По словам Ирины Пеговой, на съёмках главным испытанием для неё стали не многочисленные каскадёрские трюки, а языки: «В одной из серий моя героиня говорит на трёх языках. Вот это было сложно — выучить все эти фразы на немецком, французском, японском. В другой сцене надо было говорить ещё и по-корейски».

Экранный супруг Ирины Георгий Дронов признавался, что для него это знаковое возвращение на СТС: «Это серьёзный творческий шаг — после десяти лет работы в "Ворониных" вернуться на канал в другом образе. Поэтому для меня было важно сделать этого персонажа максимально непохожим на Костю Воронина».

Актёр делился, что особенно рад поработать с Александром Лыковым: «В своё время меня стали звать Сашей в честь одного моего героя. Я очень переживал по этому поводу, пока однажды не встретил Александра Лыкова и не воскликнул: "Это Казанова!" Тогда я и подумал, что раз даже я называю коллегу по имени персонажа, что уж говорить про зрителей. На съёмках "Моей мамы — шпиона" рассказал ему эту историю, вместе посмеялись».

В новом сериале Александр Лыков снова играет человека госструктуры — начальника спецотдела внешней разведки. «Определяющими для характера персонажа стали классические фильмы советского периода: "Ошибка резидента", "Судьба резидента" и другие серии этой истории, — рассказывал актёр. — Часто пересматриваю эти достойные фильмы и каждый раз получаю огромное удовольствие от их профессионального исполнения».

Шпионскую базу его персонажа обустроили в офисном здании на Таганке. В интерьер добавили карту мира, экзотические статуэтки, настенные маски и другие туристические предметы декора: по сюжету ранее здесь находилось турагентство. В сериале он и другие герои пользуются микроавтобусом для прослушки и оригинальными гаджетами, изготовленными специально для проекта: ручкой-пистолетом, мультибраслетом, очками-тепловизором и шпионским биноклем.

В отличие от своего героя, опытного разведчика, Владимир Вдовиченков мечтает о других гаджетах: «Я бы хотел скатерть-самобранку, шапку-невидимку и ковёр-самолёт. Просто, наверное, я уже не в том возрасте, когда интересны шпионские штучки. У меня недавно появилась собака. Лучше с ней проведу время, чем с гаджетами».

Съёмки нового сериала проходили в Москве и Туле, где в кадр попали местные парки и аттракционы. Семейным гнёздышком Даши стал московский двухэтажный дом, в котором художники создали атмосферу уютного прованса. «Всё сработало на контрасте, — считает художник-постановщик Алексей Ашарин. — На фоне холодного шпионского мира дом Даши кажется тёплым и уютным. Здесь преобладают пастельные и фисташковые оттенки, есть принты с растениями и в целом природные мотивы».

«МОЯ МАМА — ШПИОН»

Премьера на СТС — 13 марта!

Понедельник — четверг в 19:00

Производство: ООО «Продюсерский центр "ГОРАД"»

Режиссёры: Дмитрий Губарёв, Дарья Балинова (участие)

Операторы: Александр Чаплинский, Владимир Политик (участие)

Продюсеры: Андрей Радько, Екатерина Гордецкая

Продюсеры СТС: Антон Федотов, Максим Рыбаков, Игорь Тудвасев, Димитрий Ян, Павел Данилов, Владимир Неклюдов

Креативный продюсер: Максим Кучин

Авторы сценария: Максим Кучин при участии Тимура Левченко и Зинаиды Иткиной

В ролях: Ирина Пегова, Владимир Вдовиченков, Анна Уколова, Александр Лыков, Георгий Дронов, Ирина Розанова, Владимир Епифанцев, Игорь Верник, Никита Волков, Снежана Самохина, Кирилл Снегирёв, Юлия Топольницкая, Маша Лобанова, Алексей Родионов и другие.

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