Роза Гадиева рассказала, какие качества помогли ей победить в конкурсе «Мисс Европа»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ключевыми качествами, которые помогли уроженке Азнакаевского района РТ Розе Гадиевой победить на конкурсе «Мисс Европа», стали любовь к ближнему и сопереживание. Об этом она заявила сама на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Я привыкла относиться к людям с большой любовью, несмотря ни на что. Даже когда были дискомфортные ситуации, я продолжала лояльно относиться ко всем, помогала девушкам, которые болели, оказывала содействие в производстве контента. Считаю это очень выигрышной позицией и призываю всех оставаться людьми в любых обстоятельствах», — рассказала «Мисс Европа».

По словам девушки, она попала на конкурс совершенно случайно за два дня до окончания подачи заявок на отборочный этап. Победа там стала для Гадиевой приятным сюрпризом, которого она не ожидала. После этого девушка начала уже серьезно готовиться к международной стадии.

«Конкурс имеет богатую историю, очень рада, что смогла в нем победить. Я была уже заранее подготовлена к нему, было интересно наблюдать за другими конкурсантками. Все десять дней за нами наблюдали члены жюри. Они оценивали, как мы ведем себя в обществе, реагируем на разные ситуации и провокации. Ведь в первую очередь „Мисс Европа” — это леди», — продолжила рассказал победительница конкурса.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При этом важно было не только выбрать образ, но и провести серьезную психологическую подготовку. С этим Розе Гадиевой помогала бизнес-консультант и психолог Юлия Михайлова.

«Роза — очень трудолюбивый человек, уверена, что это стало ключевым фактором в ее победе. Мы готовились к конкурсу очень долго, порядка двух лет, и мы не останавливаем эту работу. Принять участие хочется каждой, все думают, что они звезды, которые нужно показать. Но нужно понимать, что их могут ждать хейт и даже угрозы», — заявила психолог.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день на любые победы человека могут отреагировать крайне негативно и что нужно быть к этому готовым и не поддаваться негативу. Для этого необходимо проживать эмоции, а не копить их в себе, и именно это умеет очень хорошо делать Роза Гадиева.

Что касается дальнейших планов, то «Мисс Европа» планирует заниматься социальными и бизнес-проектами, а также попробовать себя в киноиндустрии. По словам девушки, сейчас ей поступает огромное количество предложений и уже расписывается план на год вперед.