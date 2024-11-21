Роза Ахмадиева: Мы пришли к тому, что даже науку мы внедряем с детских садов

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Академии наук Татарстана состоялась научно-практическая конференция «Педагогические чтения 2024: Потенциал науки, образования и культуры в развитии цифрового поколения».

«В основе нашего форума лежит то, что педагог является связующим звеном всех сфер жизнедеятельности. От воспитателя в детских садах до педагога высшей школы. Сегодня в системе образования очень много новшеств, но педагогика — основа каждого гражданина», — заявила журналистам заместитель председателя Совета ректоров вузов РТ, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

На секциях конференции разбирались проблемы работы педагогической системы в высших учебных заведениях. «Внедряя новые методики и технологии, мы будем создавать новую модель выпускника педагогического образования», — заверила Ахмадиева.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Мы уже пришли к тому, что даже науку мы внедряем с детских садов. Новая модель выпускника подталкивает к созданию новой модели педагогического сообщества, которая, сохраняя классическую систему образования, будет гибко реагировать на изменения», — уверена зампред Совета ректоров республики.

По словам Ахмадиевой, просветительская работа ведется уже в детских садах. Ярким примером она назвала безопасность дорожного движения. При помощи сервиса «Сакла» и методической литературы дети сами вовлекаются в исследовательскую работу, добавила спикер.

«Наши дети погружаются в исследования совместно со студентами вузов. Детские сады мы вовлекаем в эксперименты по разным направлениям. Если до этого мы рассматривали научную профориентацию в старших классах школы, то сегодня мы спустились на ступень ниже — в детские сады. Человек науки должен готовится с первой ступени образования», — сказала корреспонденту «Татар-информа» Роза Ахмадиева.

Эффективность такого подхода в области науки подтверждается аналогичной практикой в области культуры, убеждена ректор КазГИК.

«В утробе матери мы уже приучаемся к культуре. Именно в сфере культуры система образования непрерывна от начала и до конца жизни. Мы воспитываем деятелей культуры с детского сада. Сегодня в школах и детских садах развивается научная сфера деятельности», — объяснила Ахмадиева свою мысль.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

О примере с ПДД в детских садах рассказал экс-начальник Управления ГИБДД, действующий президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Обучение правилам безопасности дорожного движения в частности и безопасности жизнедеятельности в целом уменьшает число жертв в повседневной жизни.

«Теряем мы людей на поле боя, теряем на дороге, на воде и в быту. Это серьезный урон, который несет государство сегодня. Мы готовим компетентных специалистов, профессионалов, но в перечисленных выше случаях мы их теряем. Может, мы теряем будущих президентов, ученых? Эти потери очень серьезные», — начал свой доклад Рифкат Минниханов.

Руководство России и Татарстана озабочено подготовкой «компетентных защитников», и в школах на этом делается акцент, уверен президент Академии наук РТ. Он также обратил внимание на обеспечение безопасности на дорогах.

«Когда мы говорим о культуре, мы почему-то говорим о песнях, танцах, но это понятие намного шире. Музеи, история и всё, что связано с нашей жизнедеятельностью. Безопасность на дорогах в какой-то части связана с культурой», — предположил спикер.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Чтобы формировать культуру с детского сада, уже существуют необходимые механизмы. Обучение ПДД — лишь один из примеров такого обучения. Важную роль в этой концепции играют родители и методические пособия. Примером в детсадовском обучении Рифкат Минниханов назвал Альметьевск.

«Когда я пришел в детский сад, дети проводили опыты, я почувствовал запах спирта. Смешно. Но, с другой стороны, дети увлечены серьезными опытами», — рассказал президент Академии наук РТ.

Тон дальнейшим выступлениям задал член-корреспондент Российской академии образования Гусейн Ибрагимов, выступив с докладом на тему «Концептуальные основы формирования и развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей в процессе обучения».

Ключевыми темами конференции стали: современные тренды образовательной и научной политики, культурное взаимодействие и коммуникация в цифровой цивилизации, современные социогуманитарные исследования, профессионально-личностное развитие молодого педагога, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, воспитательный потенциал педагогического и культурного наследия, научное наставничество.

Конференция приурочена к Году семьи в России и Году научно-технологического развития в Республике Татарстан.