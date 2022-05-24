Роза Ахмадиева: Любой может прийти в КазГИК и попробовать свои силы в киноиндустрии

В Казанском государственном институте культуры создан центр прототипирования, в котором любой желающий может создать мультфильм или видеоконтент. Об этом сообщила ректор вуза Роза Ахмадиева.

«В рамках федерального проекта "Придумано в России" в нашем вузе создан центр прототипирования по цифровому контенту, где наши студенты или любые жители республики могут прийти и попробовать свои силы в киноиндустрии: создать анимационный мультфильм или видеоконтент. Любой человек, который хочет воплотить свою идею, он может прийти к нам в вуз и создать свой продукт», — сказала Ахмадиева.

Ректор КазГИК пояснила, что вуз делает ставку на обучение молодых специалистов цифровым профессиям.

«Все учебные планы у нас построены под заказы работодателей. Учебный план у нас гибкий и мы видим, что на сегодняшний день нам необходимо усилить цифровой блок, так как сейчас век цифровизации. Мы внедряем модули, чтобы наши специалисты вышли из вуза, имея специфику цифровых технологий по всем направлениям», — уточнила ректор.