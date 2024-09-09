Роза Ахмадиева: Цифровые технологии — мощный инструмент продвижения культуры

Цифровые технологии стали мощным инструментом для продвижения культуры, особенно среди молодежи. Таким мнением на пресс-конференции в рамках форума Kazan Digital Week поделилась ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

«Цифровые технологии позволяют нам транслировать нашу культуру. Мы считаем, что это очень мощный инструмент, и видим, как в информационном поле востребованы электронные музеи, библиотеки, каталоги и так далее. Мы стараемся передавать эти знания на протяжении всего процесса образования», — отметила спикер.

Технологии помогают и ученым, работающим в области культуры. По мнению Ахмадиевой, теперь не нужно тратить время и деньги на поиск нужных изданий, их можно найти в электронном виде.

«Продвижение „цифры“ и культуры неразрывно связаны. Сохраняя традиции наши предков, именно через технологии мы можем передать их молодежи», — подчеркнула она.

Одним из примеров кооперации цифровых технологий и культуры являются кабинеты арт-терапии, влияние которых на уменьшение проявлений стресса, аутизма и психосоматических расстройств доказано клинически, добавил ректор Академии медицинской реабилитации, клинической психологии и музыкотерапии Сергей Шушарджан.

«Борьба со стрессами, оздоровление организма и развитие личности. Всё это входит в задачу кабинетов культуры здоровья. Они включают в себя компьютеризированное рабочее место, аудиовизуальные системы, учебные пособия и пакеты цифровых программ со специальной музыкой», — уточнил он.

Технологии такого лечения были признаны и утверждены Минздравом России еще в 2003 году. Они широко применяются в разных странах.