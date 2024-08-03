Ровно 29 лет назад в Афганистане захватили самолет Ил-76 казанской компании «Аэростан»

3 августа 1995 года в Кандагаре (Афганистан) талибы* захватили самолет Ил-76 казанской компании «Аэростан». Пленили 7 татарстанцев, но они фантастически бежали в полном составе. Полную хронологию событий восстановил «Татарстан-24».

Сначала сообщили о принудительной посадке в Кандагаре казанского самолета, выполнявшего коммерческий рейс Тирана – Кабул. Причем об этом СМИ сообщили через неделю после происшествия. Проблемой уже занялись на тот момент МИД России, на переговоры с афганскими оппозиционерами направили советника российского посольства в Исламабаде Замира Кабулова. На республиканском уровне разрешить конфликт поручили советнику Президента Татарстана – директору Департамента внешних связей Тимуру Акулову.

«Когда мы выяснили, что полет самолета проходил согласно всем международным правилам, Президентом Татарстана было принято решение о том, чтобы республика активно включилась в процесс решения этой проблемы. Я выехал вначале в Эмираты, где встречался с руководством компании «Трансавиа», затем вылетел в Кандагар, где провел переговоры с руководством движения «Талибан»*. В состав делегации входили советник посольства России в Пакистане господин Кабулов, а также муфтий Габдулла-хазрат, руководитель компании «Аэростан» господин Исхаков. После восьмичасовых переговоров мы все-таки нашли определенные точки соприкосновения. До этого талибы* просто отказывались разговаривать о судьбе экипажа,» - рассказывал Акулов.

Впервые делегация РТ встретилась с членами Шуры (высшего совета) Талибана* 26 августа. По итогам переговоров руководители талибов* согласились с невиновностью экипажа и сказали, что готовы освободить его членов после встречи с представителями ООН, МИД РФ и Организации Исламская Конференция. Но на деле за 2 с лишним месяца летчиков перевели только в более-менее сносные условия.

По словам журналиста Артема Карапетяна, талибы* увязывали вопрос возвращения экипажа с передачей им списков нескольких десятков тыс. афганцев, которые якобы интернированы в ходе военных действий в этой стране и находящихся на территории бывшего СССР. По данным «Интерфакс», сотрудник МИД России говорил, что «утверждения талибов* об интернированных афганцах – это чистейшей воды миф». Дипломат заявлял, что в России отбывают наказание несколько афганцев, «но это уголовники». Замир Кабулов сообщил, что «разговор в Кандагаре тяжелый. Позиция талибов* жесткая, требования – нереалистичные, готовности к компромиссу нет».

Помощь просили и у дипломатов, приезжающих в Казань. Так, посол Пакистана в России Т.А. Хан пообещал передать просьбу о содействии Премьер-министру этой страны Беназир Бхутто. 28 августа Минтимер Шаймиев обратился к Б. Бхутто с личным посланием. В этот же день Председатель Госсовета Василий Лихачев в письме к генсекретарю ООН Бутросу Бутросу-Гали просил представителей ООН в Пакистане помочь РТ на переговорах по освобождению летчиков. К переговорам были подключены и представители других мусульманских стран – Ирана, Саудовской Аравии, Турции. 25 ноября Госдума приняла спецзаявление об освобождении пленных летчиков и обратилась к руководителям Пакистана, Ирана, Саудовской Аравии, США, к парламентариям всего мира, а также в ООН и Организацию Исламская Конференция. В декабре 1995-го на сессии Генассамблеи ООН в проект резолюции по Афганистану по инициативе РФ внесли пункт о призыве к скорейшему освобождению российских летчиков. Перед Новым годом тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев даже попытался отправиться в Кандагар и освободить интернированных летчиков. В итоге его освободили от должности.

Тем временем гендиректор «Аэростана» Бронислав Исхаков говорил журналистам, что не был нарушен ни один пункт международных правил воздушных перевозок, груз, транспортируемый самолетом, разрешен к перевозке правилами международных авиагрузоперевозок ИКАО. И вообще, мол, «Аэростан» не в первый раз сотрудничает с «Трансавиа», над территорией Афганистана компания летала 40 раз, из них 14 полетов – «кандагарских». Но именно перевозка боеприпасов (амуниции и патронов для стрелкового оружия) закончилась инцидентом. Причем, по словам одного из источников СМИ в российском МИДе, казанская компания «знала о рекомендации МИДа не пользоваться воздушным пространством над Афганистаном», однако «Аэростан» проигнорировал эту рекомендацию в надежде заработать на выгодном контракте.

В один момент талибы* потребовали от власти РФ отказаться от сотрудничества с Президентом Афганистана Бурхануддином Раббани.

Новый руководитель «Аэростана» Анатолий Галунов, комментируя данное требование, сказал, что ему трудно делать прогнозы, поскольку тяжело определить цель захвата талибами* нашего самолета. При этом он считал, что просто так истребитель в воздух не поднимут, следовательно – это заранее спланированный террористический акт. Но непонятны его цели.

«Цель талибов*, видимо, неоднозначна, существует целая цепочка целей. Одна из них, мне кажется, уже достигнута – заявить миру, что есть такое движение – «Талибан»*, - говорил он.

17 апреля 1996 г. Госдума РФ приняла второе заявление в поддержку плененного экипажа. Министр иностранных дел РФ Евгений Примаков 29 июля на встрече с Лихачевым сказал, что лично контролирует ситуацию с летчиками. Председатель Госсовета Татарстана обсуждал этот вопрос на саммите руководителей-государств АСЕАН с главами делегаций Индии и Индонезии и получил от них заверения о максимальной поддержке с целью повлиять на руководство талибов*.

С Кандагаром связывались каждую неделю. Из Эмиратов, где был офис постоянного представителя «Аэростана» Мунира Файзуллина, отправляли самолет под афганским флагом. На нем везли пленным питание и почту.

Как рассказывал Файзуллин, кормили летчиков бедно, во время поста днем вообще есть не давали. Сначала от России им отправляли недостающую пищу, мясо, например, потом стали привозить все продукты. Регулярно к ним приезжали казанские врачи и обследовали летчиков. Их состояние было удовлетворительным.

За время пленения (378 дней) татарстанские летчики даже поучаствовали в выборах Президента РФ. Марат Сираев (тогда глава ЦИК РТ) лично летал в Кандагар с переносной урной для голосования. Летчики участвовали в обоих турах голосования. Как позже писал Бернард Касимов, ход с выборами был эффектной и неожиданной попыткой воздействия на талибов*.

Также жены летчиков писали письма президенту США Биллу Клинтону. Им американский лидер отвечал персонально. каждой персонально. Но американское воздействие талибами* вообще не воспринималось. Причем после побега была версия, что удачному угону лайнера поспособствовал сенатор США Хэнк Браун: он посетил летчиков за 2 дня до бегства (именно он, якобы, уговорил талибов* разрешить летчикам провести текущую профилактику самолета, чем и воспользовался экипаж).

16 августа 1996-го, семь пленных летчиков из РТ угнали свой собственный самолет. К слову, в ту пятницу из-за намаза охрана ослабила бдительность. Все попытки служб воспрепятствовать взлёту оказались безуспешными. Истребитель-перехватчик поднят в воздух не был.

На Родине летчиков встретили как героев. В Москве их принял президент Борис Ельцин, а в Казани - Шаймиев. СМИ сравнили их побег с подвигом Михаила Девятаева. Напомним, в феврале 1945-го он возглавил группу из 10 советских военнопленных, которые захватили бомбардировщик немцев Heinkel He 111 H-22 и бежали на нем из концлагеря на острове Узедом (Германия).

Командира татарстанского экипажа Владимира Шарпатова и второго пилота Газинура Хайруллина удостоили званий Героев России «за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из вынужденного пребывания на территории Афганистана», а орденом Мужества наградили бортинженер Асхата Абязова, ведущего инженера Сергея Бутузова, бортрадиста Юрия Вшивцева, штурмана Александра Здора, ведущего инженера Виктора Рязанова.

*Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена.