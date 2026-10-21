Роттердамская сказка: как гимнасты взяли серебро ЧМ и завоевали путевку на ОИ

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме разыграли медали в мужском командном многоборье. Сборная России во главе с представителем Татарстана Даниелом Мариновым была на ключевых ролях. Кто в итоге завоевал прямые путевки на Олимпиаду-2028 - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: sportgymrus.ru

Уверенная квалификация, но шансы на финал были невелики

Говоря об этом турнире, мы, увы, всегда изначально будем вспоминать и напоминать главное - он начался для нашей сборной с нервотрепки. Да-да, эту историю с визами и ожиданиями долгожданного «зеленого света» от властей Нидерландов, помнят все. Да и думаю, она еще долго будет притчей во языцах.

Но справедливости ради, стоит отметить, что в отличии от женской сборной, в мужской поехали все лидеры - Маринов, Духно, Съедин, Заика, Найдин и запасной Якубов. А значит, хоть призрачный шанс, что наши могут побороться в командном турнире за нечто большее, чем за топ-5, светил всеми фибрами вселенской надежды.

А бороться действительно было за что - дело в том, что три лучшие сборные в командном многоборье напрямую попадают на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Согласитесь, шикарный шанс, который упускать никак нельзя. Тем более, что и квалификация показала, что мы приблизительно в тройку не просто можем, а уверенно заходим.

Но финал - это другая история. Это другой нерв. И это, если хотите, совсем другая цена ошибки. Эти самые ошибки российские гимнасты собственно, и совершают на первых двух снарядах (всего их шесть у мужчин). Отмечу, что на каждом выступают по три спортсмена от страны, а результаты суммируются. И вот только седьмое место после первых двух снарядов, но впереди еще четыре.

Даниел Маринов Фото: sportgymrus.ru

У нас - молодая и только в большинстве своем пробующая себя на больших спортивных турнирах сборная. Да, есть татарстанский спортсмен Даниел Маринов - но мы помним, как сложились его дела со здоровьем в последние два года. И пока мы не видели того Маринова, который всех рвал и метал на Играх Брикс в Казани летом 2024 года. Он, конечно, брал бронзу на отдельных снарядах в прошлом году в Индонезии, но пока это все далеко от лучшей версии.

Есть Арсений Духно - парню всего 18 лет. Да, годом ранее он выигрывал молодежный чемпионат мира. Да, он побеждал и японцев, и китайцев, и американцев. Но здесь совсем другая история. Есть такой же молодой Савелий Съедин. Есть чуть постарше Сергей Найдин и Илья Заика. Кстати, именно, Сергей на вольных совершит доскок и тем самым получит меньше, чем мог бы.

Счастливая развязка

Но снаряд от снаряда, действия к действию - и так получилось, что сборная России к двум заключительным этапам уже четвертая. Впереди маячили китайцы. Да и надо сказать, что соперники давали возможности своими ошибками. Например, легендарный японец, трехкратный олимпийский чемпион Дайки Хасимото напортачил на перекладине. Впрочем, там такой уровень партнеров, что даже с этой оплошностью ребята из страны Восходящего Солнца все равно всех обыграли.

Британцы наошибались на перекладине. Ошиблись и китайцы. Россияне закрывали программу вольными - ошибаться было смерти подобно. Про Съедина мы сказали - после его помарки, его поддержали все парни в сборной. Тем более, что своей оценкой он не сильно усугубил ситуацию. А дальше Маринову и Духно надо было сделать просто в свою силу, ничего не придумывая. И как минимум медаль была гарантирована.

Когда Арсений уходил с помоста, он улыбнулся. Это был знак. Знак, что сегодня мы будем очень высоко. Это напомнило нам олимпийский Токио и такую же уверенность от Дениса Аблязина и Никиты Нагорного. Тогда тоже ничего не было понятно до последнего снаряда.

Никита Нагорный Фото:sportgymrus.ru

Наши парни ждали объявление оценок, обнявшись. Тренеры и спортсмены. В эти минуты весь зал, как и вся Россия у экранов, буквально замерли. Забавно, но например, в это же время шел более рейтинговый футбол - ПСЖ играл с «Барселоной». Но перефразируя великую цитату Василия Уткина: «Если вы ушли смотреть футбол, вот вы и дураки».

Футбол для российского зрителя в этот вечер был второстепенен. Важнее - то, что происходило в Роттердаме. Оценки на экране - сборная России с серебром. И путевкой на Олимпиаду-2028. Турнир, куда наше попадание, положа руку на сердце, было под большим вопросом.

«Задача перед стартом командного многоборья была попасть в тройку и получить олимпийскую лицензию. Ребята эту задачу выполнили. справились блестяще. Это большой успех, молодая команда. Многие в первый раз на таком турнире. Самая молодая команда. Конечно, досадно, когда мы поняли, что можем претендовать и на золото. Думаю, в этот момент ребята поняли, что они могут не только довольствоваться призовым местом, но и уверенно бороться за золото на предстоящих Олимпийских играх. Два года еще есть. Выводы будут сделаны. Я очень оптимистично смотрю вперед после вчерашнего старта», – сказал «ТИ-Спорту» президент Федерации гимнастики РТ Марат Бариев.

Перед этим чемпионатом мира многие эксперты уверенно заявляли - можем надеяться на медаль, но нужно, чтобы все совпало во едино. Чтобы каждый показал, на что способен. Мужская сборная России - это уже доказала. Слово за женской. Их финал уже завтра в восемь вечера по Москве. И как хочется после него еще раз произнести фразу, которая как нельзя лучше описывает все происходящее: «Это удивительно, но мы это видели, а значит - это правда».