Роттердамская рулетка: Маринов вытянул счастливый билет на ЧМ, Мельникова - аут

Завтра в Роттердаме стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Турнир, куда в очередной раз наши спортсмены попали с нервотрепкой. И то, например, татарстанцу Маринову повезло больше, а Мельникова соревнования пропустит. В каком состоянии подошла к турниру одна из лучших команд мира - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: jakartagymnastics2025

Маринов и Духно против всего мира

Как и на чемпионате Европы, на мир дорога для российских гимнастов получилась совсем не простой. Мало того, что у них есть медали и победы Евро, статус, какие-то регалии. В дело неожиданно (хотя как посмотреть) вмешалась политика. А именно чиновники страны-хозяйки турнира - Нидерландов.

Они взяли и обрубили визы нескольким ведущим гимнасткам. Об этом чуть позже. А пока, о мужской части. В эту мясорубку, к радости татарстанских болельщиков не угодил Даниел Маринов. А все потому что он передвигается по Европе по паспорту гражданина Болгарии.

«Все, кому пришло одобрение, вылетают двумя рейсами сегодня ночью и рано утром. Мне виза не нужна (имею гражданство Болгарии, соответственно по Шенгену передвигаюсь по болгарскому паспорту), поэтому я вылетаю сегодня вместе со всеми. А остальную партию виз снова приходится ждать... Когда дадут, сегодня или вообще завтра? Никто точно ответить на это не может. Надеемся, конечно, что всем остальным одобрят визы в самые кратчайшие сроки», - писал Маринов в своём телеграм-канале.

Надо сказать, что для спортсмена это будет важный мундиаль - и злость за чиновничьи дела выместить, и наконец-то показать свой уровень, который, потенциально, у Даниела очень высокий. Как вы знаете последние полтора года травма плеча, а потом и долгое восстановление мешали ему в полную силу делать кольца. Сейчас же, как кажется, все проблемы ушли, а значит, отсутствие результата уже никто не поймет.

Правда, если не брать мировых соперников - китайцев, британцев, американцев и японцев, то Маринову стоит посмотреть на свою команду и увидеть там еще одного не менее крутого парня - Арсения Духно. Да, это именно он в том году поехал и на молодёжном чемпионате планеты обыграл всех.

Даниел Маринов Фото: jakartagymnastics2025

Как кажется, их очередная дуэль с Даней и всем миром станет ярким украшением всех соревнований в Нидерландах. И еще важно - почему федерация до конца так билась за полную заявку нашей сборной? Дело в том, что этот чемпионат мира - первый этап командного отбора на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Критерий простой - первые три места в командном турнире на этом чемпионате мира могут паковать чемоданы в Америку заранее.

И надо сказать, что Федерация гимнастики России сработала в мужской части идеально. Кроме Арсения и Даниела, на турнир приехали Илья Заика, Савелий Съедин, Сергей Найдин. А запасным взяли Мухаммаджона Якубова. Так что парням теперь, как говорится, и за себя, и за тех, кто не доехал, надо показывать класс. При том, что состав боеспособный.

Женскую сборную лишили опоры

Куда хуже дела у женской сборной - тут, словно вылили ушат воды. Голландцы решили, что не хотят видеть на своей территории лучшую гимнастку мира Ангелину Мельникову, топовую Викторию Листунову и лучшую гимнастку нашей страны Анну Калмакову. И если к Ангелине и Вике у Нидерландов и их безумных властей могут быть вопросы, то какие претензии могут возникнуть к Ане, для которой это первый международный турнир, абсолютно непонятно.

Ангелина Мельникова Фото: sportgymrus.ru

Но европейское сообщество лишний раз доказывает свою несостоятельность и подтверждают принцип: «Запретить не можем, но хоть напакостим». Но зачем? Неужели они не понимаю, что если не приедет Мельникова (главная гимнастка планеты), то это совсем не будет того эффекта, который ждут организаторы? По итогу, честь страны защищать в Роттердам поедут совсем молодые девчонки - Алена Глотова, Людмила Рощина, Милана Каюмова (в резерве), Елизавета Ус, Злата Осокина и Александра Ануфриева. И то, половина из них прибудет в европейскую страну и начнет выступать без опробования (важный психологический и спортивный элемент спортсмена) снарядов.

Конечно, в такой ситуации, без трёх своих звезд, говорить о притязаниях на тройку, опрометчиво. Но мы привыкли, что российский спорт в самые хмурые времена умеет приносить чудеса. Возможно, женская команда по спортивной гимнастике это как раз тот случай.

Как отреагировали на ситуацию с гимнастами?

Для нас было важно, как на случившееся отреагирует оргкомитет чемпионата мира - но было ожидаемо. Аморфная и довольно циничная формулировка про то, что они «уважают решение властей Нидерландов». В комитете также отметили, что рассмотрение визовых заявок — исключительная компетенция национальных органов, и подчеркнули, что сделали всё возможное, чтобы облегчить участие делегации.

МОК своим решением больше обнадежил - дескать, не расстраивайтесь, ещё будет возможность отобраться на Олимпиаду. А вот ОКР, помятуя о ранее совершенных кейсах, обратился в МОК и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат в Роттердаме статуса квалификационного к Играм.

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России Фото: kremlin.ru

Прокомментировать пришлось даже Дмитрию Пескову - пресс-секретарь президента России подчеркнул, что такие политизированные подходы противоречат идеям олимпизма и могут быть попыткой повлиять на итоги соревнований.

Как бы там ни было, пусть и не сильнейшим составом, но наши девчонки и ребята добрались на чемпионат мира. А значит, меньшее, что мы можем сейчас сделать - с 17 по 25 октября включить телевизор и поддержать их у экранов. Поверьте, они многое прошли, чтобы мы ими гордились.