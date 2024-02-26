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Ротшильд умер в возрасте 87 лет
Известный банкир и финансист лорд Джейкоб Ротшильд, который был 4-м бароном Ротшильдом, ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в Фонде Ротшильдов и поместьи Уоддесдон, пишет РИА Новости.
«С глубокой скорбью сообщаем о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям», — говорится в сообщении.
Напомним, Джейкоб Ротшильд начал свою карьеру в семейном банке в 1963-м. Потом он стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002-м лорда Ротшильда удостоили «Орденом Заслуг». Награду утвердила королева Елизавета Вторая.
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