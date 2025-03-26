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На главную ТИ-Спорт 26 марта 2025 16:02

Ротенберга уволят из СКА, если петербуржцы не выйдут в полуфинал

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Ротенберга уволят из СКА, если петербуржцы не выйдут в полуфинал
Фото: ska.ru

Главный тренер СКА Роман Ротенберг может лишиться своего поста, если его команда не выйдет в полуфинал плей-офф КХЛ. Об этом сообщает телеграм-канале «Мутко против» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года. Под его руководством «армейцы с Невы» дважды выходили в финал Западной конференции Кубка Гагарина.

СКА сыграет в плей-офф с московским «Динамо». Первая игра состоится завтра, 27 марта, в 19:30 по мск. Следующие матчи в этом противостоянии состоятся 29 и 31 марта, а также 2 апреля.

Петербуржцы финишировали седьмыми в таблице Западной конференции.

#роман ротенберг #спорт #ХК СКА #хоккей #кхл
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