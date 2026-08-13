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На главную ТИ-Спорт 13 августа 2026 14:14

Роман Ротенберг заявил о неизбежности победы в CAS по допуску хоккеистов

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Роман Ротенберг заявил о неизбежности победы в CAS по допуску хоккеистов
Фото: fhr.ru

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил абсолютную уверенность в том, что организация добьется успеха в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

По его мнению, положительное решение по иску ФХР станет триггером для снятия ограничений и с других видов спорта.

Комментируя ситуацию, Ротенберг подчеркнул неизбежность пересмотра решения IIHF: «Будет суд. Уверен в том, что мы этот суд в CAS выиграем. Как только это произойдет, нас допустят. Это формальности, которые мы должны пройти. Также допустят и футбол, и баскетбол, и другие виды спорта», — цитирует РИА Новости первого вице-президента ФХР.

30 июля Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил запрос ФХР о разрешении национальным сборным России выступать на соревнованиях в сезоне-2026/27. В ответ на это российская сторона заявила о намерении обжаловать данное решение в CAS.

В мае президент IIHF Люк Тардиф сообщал, что вопрос о возвращении сборной России будет рассмотрен организацией в сентябре, однако досрочный отказ вынудил ФХР действовать через судебные инстанции.

Примечательно, что 7 июля Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил прежние рекомендации об ограничениях для российских атлетов. Вслед за этим ряд международных федераций, включая FIVB (волейбол) и IHF (гандбол), уже вернули российские команды к участию в соревнованиях.

Однако IIHF пока сохраняет жесткую позицию, что и стало причиной для обращения в CAS.

В пресс-службе ФХР подтвердили намерение инициировать арбитражное разбирательство в ближайшее время. Дата слушаний пока не назначена.

#фхр #хоккей #роман ротенберг
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