Ротенберг: «Хоккейная столица России – это Санкт-Петербург. Раньше – Ярославль и Казань»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг посчитал, что Санкт-Петербург является хоккейной столицей России.

По его словам, раньше таковыми считались Ярославль и Казань. Также наставник заявляет, что у СКА лучший дворец в мире, лучшая база и хорошая академия.

«Да, можно сказать, что хоккейная столица России – это Санкт-Петербург. В начале КХЛ мы были далеки от этого. Это были Ярославль, Казань, а мы, конечно, тогда были очень далеко.

У нас лучший дворец в мире, лучшая база, я считаю, в мире, хоккейный город, у нас выстроена академия. Даже сравнивая с Канадой и США, по многим подходам мы их опережаем», – сказал Роман Ротенберг в интервью телеканалу «Россия 24».

В данный момент СКА идет на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «армейцы с Невы» сыграют с «Металлургом». Встреча состоится 8 марта в 17:00 по мск.