Ротенберг все еще не готов уходить. Не пора ли тренеру СКА проанализировать эти 4 сезона

Вылет питерского СКА из первого раунда сложно назвать несчастным случаем. Команду штормило весь сезон, а «интересные» нюансы взаимоотношений Романа Ротенберга с хоккеистами то и дело всплывали в инфополе по ходу всего сезона. «ТИ-Спорт» размышляет, должен ли этот сезон стать последним для тренера в питерском клубе.





Фото: пресс-служба ХК СКА

Ротенберг по-прежнему уверен, что вот-вот возьмет Кубок. Что?

Вряд ли кто-то рассчитывал, что после вылета в первом раунде плей-офф от московского «Динамо» Роман Ротенберг откажется от своей привычной оптимистичной интерпретации событий. Умение (или желание?) признавать ошибки сложно назвать сильной стороной Романа Борисовича.

После итогового поражения от «Динамо» на вопрос журналистов, что он думает о своем будущем, наставник СКА снова заявил, что точно знает, как взять Кубок, так что об уходе не размышляет.

«Я всегда готов работать, я люблю хоккей и вижу, как мы победим. Я знаю, как мы победим. Мы можем выиграть не один Кубок. Для СКА всегда есть только одно место — первое. По игре мы ничем не уступили «Динамо», все это подтвердят. Нам надо пообщаться с руководством, с советом директоров. Хотим максимально сохранить этот состав. У нас молодая команда. На 100 процентов уверен, что она способна выиграть Кубок Гагарина, - заявил наставник СКА.

Услышав эти тезисы у особо внимательных любителей хоккея наверняка возникло чувство дежавю. Ровно год назад, после вылета во втором раунде Кубка Гагарина от «Автомобилиста» Роман Борисович проговаривал тезисы примерно в том же ключе. Только тогда защита специалиста строилась вокруг того, что в команде было много травмированных. Но в целом у коллектива большой потенциал, который точно должен брать кубок в будущем.

«Из того, что есть, мы вытащили максимум. У команды сумасшедший потенциал, надо просто его реализовать. Команда молодая, были бы в полностью боевом комплекте, то складывалось бы всё по-другому. В моем понимании, СКА не нужно обширного переукомплектования. Сейчас у нас команда с хорошим потенциалом развития, в ней собраны ребята, которые могут не один кубок привезти в Санкт-Петербург, мы это обещаем нашим болельщикам. Здесь надо смотреть точечные моменты. На рынке не так много возможностей. Будем смотреть по игрокам, но надо работать с этим составом, оттачивать детали, чтобы выигрывать», - рассказал тогда Роман Борисович.

Фото: пресс-служба ХК СКА

Что любопытно, тогда же после вылета в четвертьфинале наставник СКА, будто для еще большего укрепления своей зашатавшейся позиции в клубе специалист выкатил обещания, что привезет Кубок Гагарина в новую «СКА-Арену», намекнув, что это может произойти через год. То есть, по итогам нынешнего сезона.

«Пока это наша общая мечта, но если ты веришь и усердно работаешь, то мечта обязательно сбудется. Весной 2014-го, ровно за год до победы в Кубке Гагарина - 2015, СКА тоже провел непростой чемпионат и закончил выступления во втором раунде. Мы правильно смогли использовать тот опыт - используем во благо и этот. У этой команды огромный потенциал, я верю в каждого», - заявил Ротенберг.

Как видим, предсказаниям не суждено было сбыться.

Наставник СКА обещает поступательно наращивать опыт команды, но каждое межсезонье пересобирает состав

Парадоксально, но после прошлогодних заявлений о том, что СКА «не нужно обширного переукомплектования», а нужны лишь точечные усиления, в летнее межсезонье состав «армейцев» вновь претерпел масштабные изменения, обновившись процентов на 40. Из команды ушли – кто в аренду, кто на обмен – 19 (!) хоккеистов. В том числе Швец-Роговой и Артем Сергеев в «Динамо», Михаил Пашнин тогда уходил в никуда, Матвей Мичов отправился за океан, Брэнден Лайпсик – в «Автомобилист», Алекс Галченюк – в «Амур» и так далее.

Есть основания полагать, что история может повториться и на сей раз. Правда, идей уже не так много, кем еще можно усилить этот СКА. Ведь за прошедший сезон питерцы подписали, пожалуй, самых звездных хоккеистов, которых только возможно привезти в Россию. Чего стоят только Тони Деанджело, который имеет имя в НХЛ, Никита Зайцев и Евгений Кузнецов, еще недавно бывшие на хороших счетах за океаном. А также опытные Сергей Андронов из «Локомотива» и Михаил Григоренко с Сергеем Плотниковым из ЦСКА.

Еще более сильный, чем этот праймовый СКА собрать будет крайне сложно.

Фото: пресс-служба ХК СКА

Почему провал СКА 2025 года – красная линия для питерского хоккея?

Нужно признать, что на первых парах Роман Ротенберг во главе СКА не провалился моментально, как ему это предсказывали болельщики. Он «на багаже» Валерия Брагина довел питерскую команду до первого места на Западе в сезоне 2021/2022 (тогда он зашел на мостик в середине чемпионата). После чего уступил только в финале конференции будущим чемпионам, ЦСКА.

В следующем сезоне история повторилась – питерцы вновь вылетели от московских «армейцев» (2:4) в финале конференции. В прошлом же сезоне случился первый провал с вылетом от «Автомобилиста» уже во втором раунде плей-офф. Возможно, твердости позиций Романа Борисовича в клубе добавлял тот факт, что в регулярных чемпионатах у него все шло более чем хорошо. Первое или второе места в Западной конференции.

Однако, все изменилось в нынешнем сезоне. Даже учитывая мощное кадровое усиление, о котором мы писали выше, питерских «армейцев» весь сезон серьезно штормило. Итоговое седьмое место Питера на Западе – серьезный звонок для высшего руководства питерского клуба. Сегодня сам главный тренер СКА может кивать на сложного соперника в первом раунде в лице «Динамо», но итоговое попадание на «бело-голубых» – исключительно заслуга самого специалиста. Ну а вылет в первом раунде – классический апофеоз пребывания Романа Ротенберга во главе ХК СКА.

Важно отметить, что предшественники Ротенберга на тренерском мостике питерского клуба лишались своих мест за куда меньшие «заслуги».

Фото: пресс-служба ХК СКА

Например Олег Знарок был отправлен в отставку по итогам сезона 2017/2018, когда питерцы проиграли финал Запада московскому ЦСКА (2-4). И это в сезон, когда тот же Знарок во главе сборной забирал золото Олимпиады.

В следующем сезоне СКА возглавил титулованный российский специалист Илья Воробьев, который лишился своего поста уже по итогам одного сезона, проиграв в упорнейшем семиматчевом финале Западной конференции в (3-4). Алексей Кудашов был отправлен в отставку тоже с постов главного тренера СКА и сборной России по итогам «пандемийного» сезона, который просто не был доигран. Но там скорее совокупность наполнения игры СКА и национальной сборной.

Отсюда возникает резонный вопрос, готов ли Роман Ротенберг применять те же объективные правила в отношении себя, какие были применены к его предшественникам?