Ротенберг в «Локомотиве»: реален ли такой поворот и кто будет против его приезда в клуб

По информации сайта «Allhockey», экс-главный тренер СКА Роман Ротенберг может возглавить «Локомотив». К концу июня ярославский клуб до сих пор не определился с новым наставником после ухода Игоря Никитина. Реален ли приезд Ротенберга в Ярославль и каким изменениям подвергнется клуб в случае его назначения – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ska.ru

Ротенберг в «Локомотиве». Абсолютная чушь или история, имеющая право на существование?

Как только Романа Ротенберга в начале июня 2025 года любезно попросили на выход из СКА, в прессе моментально всплыли имена двух клубов, куда специалист мог бы устроиться без особого труда. «Сочи» и «Витязь» – команды КХЛ, которые очень тесно были аффилированы с «армейцами» во времена правления Ротенберга. Однако дорогу 44-летнему специалисту не удалось проложить ни к берегам Черного моря, ни к подмосковной Балашихе.

«Сочи» устал быть фарм-клубом СКА и захотел автономности. «Леопарды» назначили главным тренером Сергея Зубова, да и трансферы провели с прицелом на потенциальную борьбу за плей-офф Кубка Гагарина. В первый месяц межсезонья команду пополнили: Трой Джозефс, Павел Кудрявцев, Михаил Орлов, Дмитрий Шикин и Павел Хомченко.

«Витязь» в теории мог тоже стать пристанищем для Романа Ротенберга, но, к сожалению, самоликвидировался в КХЛ совсем недавно. Клуб близок к банкротству, а из команды уже ушли практически все игроки, составлявшие костяк команды в прошлом сезоне: Рой, Барак, Бучельников, Заседа и другие. В лице Ротенберга некоторые люди видели в нем спасителя и мецената для «Витязя. Но слухи о финансовом пожертвовании со стороны экс-наставника СКА так и остались домыслами.

Казалось, что Роману Ротенбергу больше некуда устроиться в лиге, кроме как в «Витязь» или «Сочи». Мелькал вариант с «Ладой», но и там с этого сезона новый тренерский штаб во главе с Борисом Мироновым. В общем и целом, все вакантные места для Ротенберга в КХЛ оказались заняты. Пока не появился вариант с «Локомотивом», действующим обладателем Кубка Гагарина.

К концу июня ярославцы до сих пор не определились с кандидатурой главного тренера. Причем, даже непонятно какого специалиста желает руководство «Локомотива»: иностранного или отечественного. До официального выхода команд КХЛ из отпуска остается чуть больше месяца. Ярославцам надо определяться со специалистом, который поведет клуб в следующем сезоне к защите титула.

Почему появление Романа Ротенберга в «Локомотиве» реально и не нужно относиться к этому как к шутке или иронии? Все очень просто. Ярославский клуб спонсируется компанией РЖД. А руководит ей Олег Белозеров, назначению которого способствовали в свое время миллиардер Аркадий Ротенберг и его брат Борис. Как сообщала газета «Ведомости» в 2015 году, Ротенберги хотели войти в железнодорожный бизнес, поэтому лоббировали за человека, с которым им будет удобно сотрудничать. У Олега Белозерова с семьей Ротенбергов были отличные взаимоотношения 10 лет назад. Не изменились они и сейчас. Поэтому, пользуясь своим служебным положением, президент РЖД может легко повлиять на то, кто займет пост главного тренера «Локомотива» с лета 2025 года.

Роман Ротенберг и Юрий Яковлев. Непримиримые антагонисты в российском хоккее

Есть в руководстве «Локомотива», как минимум, один человек, который встанет бетонной стеной против назначения Романа Ротенберга на должность наставника команды. И имя его – Юрий Яковлев, президент ярославского клуба. На этой должности он правит вот уже более 30 лет. Начинал Яковлев еще в ярославском «Торпедо», а потом клуб переименовали в «Локомотив». К слову, после отставки Геннадия Величкина из «Металлурга», в КХЛ нет более опытного менеджера.

Юрий Яковлев уже достаточно давно конфликтует с Ротенбергом через рупоры прессы. Сначала президент «Локомотива» обвинил экс-наставника СКА в том, что он открыто показывает лиге свою вседозволенность и узурпирует другие клубы. Под этими командами, естественно, подразумевались «Витязь» и «Сочи».

«Некоторые организации управляют не одним клубом. Это может разрушить потолок зарплат», – говорил на одной из пресс-конференции Яковлев, намекая на нечестную работу СКА.

Через какое-то время президент «Локомотива» вновь с помощью СМИ кинул камень в огород Романа Ротенберга, пусть и не называя напрямую имя первого вице-президента ФХР. Яковлев негодовал по поводу того, что по непонятным причинам КХЛ вновь обращается к раздумьям по поводу повышения потолка зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублей. И продиктовано это, по мнению президента «Локомотива», давлением отдельных клубов лиги. Опять же мы видим очевидный намек Яковлева в сторону СКА.

«Вызывает крайнее недоумение повторное внесение на обсуждение совета директоров КХЛ вопроса о введении жесткого потолка зарплат в размере 900 миллионов рублей», – говорил руководитель «Локомотива».

Если Роман Ротенберг все-таки возглавит ярославский клуб, то трудно представить в голове картину, чтобы он и Юрий Яковлев ужились в одном коллективе. Не исключено, что, если на президента «Локомотива» будут наседать сверху, он поставит вопрос ребром: или я остаюсь в команде, или Ротенберг.

Роман Ротенберг в случае назначения в «Локомотив» будет традиционно отвечать за всю вертикаль клуба

Роман Ротенберг за годы работы в КХЛ зарекомендовал себя как специалист, тянущийся к абсолютной власти внутри команды. Он и главный тренер, и генеральный менеджер, и рулевой по развитию молодежи, и селекционер. По аналогии с периодом работы в СКА, Роман Ротенберг будет иметь колоссальное влияние как на главную команду «Локомотива» в КХЛ, так и на фарм-клубы в МХЛ («Локо», «Локо-76»).

Процессы жизнеобеспечения всех структур «Локомотива» в российском хоккее будут проходит через главного тренера. Таков нрав Романа Ротенберга.

«Витязь» и «Сочи» после СКА были бы местами работы низкого калибра для 44-летнего специалиста. А вот «Локомотив» – рыба, конечно, покрупнее. Тут и подбор игроков высочайший, и бюджет вполне солидный. Ярославль, правда, не Петербург с точки зрения лоска и изящности города. Но и за его облагораживание Роман Ротенберг может взяться с легкой руки при его возможностях.