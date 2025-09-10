Ротенберг ушел, а проблемы остались: почему СКА Игоря Ларионова проваливает начало сезона

Два поражения СКА в двух матчах на старте уже заставили некоторых болельщиков начать ностальгировать даже по временам Романа Ротенберга, которые сложно назвать самыми славными в истории команды. Команда Ларионова выглядит плохо в обороне, а вратари не всегда надежны. Есть проблемы и вне льда. «ТИ-Спорт» разбирается в причинах провального старта.





Фото: пресс-служба ХК СКА

Два поражения, катастрофа в обороне и проблема с вратарями. У СКА большие проблемы

Основное откровение по прошествии двух матчей СКА оказалось в том, что питерская команда при Игоре Ларионове совсем не выглядит лучше, чем при Романе Ротенберге.

В игре с «Шанхайскими драконами» мы увидели грубейшие ошибки «армейцев» в обороне. «Драконы» проникали к воротам Иванова с такой легкостью, будто это первая предсезонная игра лета.

После поражения от «китайцев» в первом матче сезона питерская пресса очень уж подозрительно вступалась за команду Игоря Ларионова, перечисляя нехитрые тезисы: пересобранный состав, которому надо сыграться, четыре заброшенные шайбы и неплохие комбинации.

Однако катастрофическая игра в обороне и в завершении этих самых комбинаций напрочь перечеркнули все положительные моменты матча. Сыгранности «армейцам» пока не хватает, но это поправляется временем. Что делать с катастрофой на оборонительных рубежах – другой вопрос.

«Давайте не будем сразу так критично относиться к игрокам, команде, потому что это первая игра. Все эти вещи мы уже обсудили в раздевалке после матча. Те голы, которые пропустили – то же самое. Очень важна психология, чтобы ребята понимали: ты не можешь идти на следующий матч с тревогой в груди, сердце, голове. Ты должен как можно быстрее от этого освободиться, чтобы ты был свежим в следующем матче. Ни с одним соперником не будет легко. Ни один матч не будет легким, пока мы не будем доминировать все 60 минут. Этого мы хотим добиться от команды», – рассуждал Ларионов после матча.

Однако, и в следующем матче против «бывших» Профессора в Нижнем Новгороде» не все пошло по плану. В «токсичном дерби» как его подавала пресс-служба «Торпедо» с отсылкой к фигуре бывшего наставника, Игоря Ларионова.

Фото: пресс-служба ХК СКА

Да, СКА выглядел поинтереснее, чем в игре с «Шанхаем». Однако, катастрофа в обороне не делась никуда. Во-первых, нынешний подбор защитников не предполагает спокойствия и уверенности у вратарей. Ко всему прочему травмирован опытный Никита Зайцев. Отсюда и нервозность вратарей. Пока ни Сергей Иванов, ни Артемий Плешков пока не могут похвастать надежной игрой.

В СКА хромает дисциплина и есть вопросы по распределению ролей

Вообще, проблемы (эпитет «кризис» пока применять не будем) начала сезона СКА заключаются в куда более глубоких причинах, чем недостаток сыгранности.

В продолжение темы с вратарями, не совсем понятно, почему этот вопрос так и не был решен в летнее межсезонье. Удивительно, что в канители тотальной революции состава Игорь Ларионов так и не озаботился одной из ключевых позиций в составе – вратарской. Ведь эта проблема тянется еще с прошлого сезона.

Во-вторых, пока совершенно непонятно, для чего был этот массовый роспуск качественных хоккеистов и приглашение новых, которые точно никаких преимуществ перед покинувшими Петербург хоккеистами не имеют. Питерские «армейцы» летом распустили 20 хоккеистов, а подписали новых восемь, и еще девятый – на подходе.

Большие вопросы к команде Игоря Ларионова и в плане дисциплины. Эпизод, произошедший в Нижнем Новгороде, когда Джозеф Бландизи в дебютном для себя поединке позволил себе неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» - это не обычная игровая случайность, а следствие отсутствия системы и строгой тренерской руки. Канадский новичок уже дисквалифицирован на один матч за эту выходку. И это только начало его карьеры в КХЛ.

«Эпизода с Бландизи я не видел. Я просто сделал скидку на то, что это была его первая игра. Я встал на его защиту, хотел, чтобы арбитры были терпеливы», — цитирует Ларионова сайт КХЛ», - комментировал ситуацию после матча Профессор.

Фото: ska.ru

В-третьих, в команде Игоря Ларионова вскоре может начаться «брожение», как и было в «Торпедо». Ведь ситуация с Игорем Ларионовым-младшим получает продолжение и в Санкт-Петербурге.

Например, в решающий момент игры против «Торпедо» Игорь Ларионов в какой-то момент решил, что выпустить сына за 30 секунд до конца овертайма – хорошая идея. Как итог – второе поражение подряд. Ведь уже за 10 секунд до конца игроки СКА просто прекратили играть, выжидая сирену к серии буллитов.

Естественно, такой подход наставника будет «подтачивать» атмосферу внутри коллектива. Ситуация лидеров команды не раздражать просто не может. Вряд ли кому-то из лидеров из спецбригад понравится сидеть на скамье и наблюдать, как вместо них на лед выходит игрок с не самыми лидерскими качествами. Недовольство непременно будет нарастать.

Впереди экзамен, который определит многое

Сейчас у Игоря Ларионова на носу домашний экзамен – сначала СКА сыграет в Ледовом дворце с финалистом прошлого Кубка Гагарина, челябинским «Трактором». У уральцев также будет дисквалифицирован один из лидеров, Джош Ливо, так что шансы уравниваются. Следом идет домашняя игра с «Ладой», а далее – два сложнейших экзамена. Сначала в Санкт-Петербург приедет «Авангард», а потом и крепкое минское «Динамо» Дмитрия Квартальнова. Если в этих играх СКА не наладит свои дела, мы можем увидеть первое выдвижение на отставку в сезоне.

Думается, что как минимум пару игр Профессор зацепить должен. СКА прибавляет, но проблем непочатый край.