Ротенберг сыграл в хоккей с Овечкиным перед его отъездом в «Вашингтон»

Фото: "Вашингтон Кэпиталз"

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что провел время с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным накануне его отъезда в США.

«Мы играли в хоккей накануне его отъезда. Мы много общались. Я просто вижу, как он тренируется, как готовится к сезону. Пожелал главное – здоровья и удачи», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб.

С учетом плей-офф — 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.