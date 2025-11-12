Ротенберг станет гендиректором футбольного «Локомотива»

Фото: fclm.ru

Экс-защитник «Локомотива» Борис Ротенберг станет генеральным директором бывшего московского клуба. Согласно информации источника СМИ официальное представление произойдет в эту пятницу на совете директоров. Об этом сообщил «Чемпионат».

Ранее данный пост занимал Владимир Леонченко. Напомним, Борис Ротенберг являлся игроком железнодорожников с 2016 по 2022 годы и закончил карьеру в московском клубе. После этого он являлся директором по развитию молодежного футбола, а в 2024 году работал в должности заместителя Леонченко.

По прошествии 15 игр «Локомотив» занимает 4 место с 30 очками в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». А от первого места железноджорожников отделяет три очка.