Ротенберг сказал, что контракт с Кузнецовым расторгнут не будет

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что клуб не собирается расторгать контракт с нападающим Евгением Кузнецовым.

«Контракт с Евгением Кузнецовым расторгнут не будет. Ответа, вернется ли он на лёд в этом сезоне, у меня нет», – передает слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Кузнецов дважды получил сотрясение мозга. Первое – в игре против ЦСКА (5:6) 25 декабря минувшего года, а второе – в игре против «Куньлуня» (4:6).

В нынешнем сезоне Евгений отыграл 38 матчей, где забросил 12 шайб и отдал 25 передач. 28 февраля СКА ввел его в список травмированных.

В данный момент СКА идет на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «армейцы с Невы» встретятся с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 4 марта, в 19:30 по мск.