Ротенберг рассказал об амбициях поработать в КХЛ в качестве главного тренера

Экс-наставник СКА Роман Ротенберг отозвался о желании вновь поработать с клубами КХЛ и в сборной России в качестве главного тренера.

– Вы говорили, что для вашего возвращения в КХЛ в качестве главного тренера должны сойтись много факторов, в том числе желание болельщиков. Видите ли себя в качестве главного тренера клуба КХЛ в следующем сезоне?

– Еще желание журналистов. Я очень благодарен Федерации хоккея России за доверие, что я являюсь главным тренером команды «Россия 25». Мы со всеми провели тренировки. Со всеми общаемся. Это возможность работать с молодыми игроками. Плюс ежедневная работа в академии, постоянные тренировки. Нужно держать руку на пульсе и не отходить от работы, чтобы была возможность вернуться.

– То есть даже после неудач со СКА у вас еще остались амбиции поработать в КХЛ?

– Да, я же работаю каждый день. Думаю, мечта каждого тренера – работать в сборной России в первую очередь. Это лучшие ребята, а каждый тренер мечтает работать с талантливыми игроками. Я благодарен судьбе, что работаю с самыми талантливыми хоккеистами как менеджер и тренер – сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».

Летом 2025 года стало известно, что руководство СКА отправило в отставку Романа Ротенберга, работавшего на посту главного тренера питерского клуба с 2022 года. В настоящий момент Ротенберг находится в должности заместителя генерального директора ХК «Динамо» и отвечает за развитие детско-юношеского хоккея.