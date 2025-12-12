Ротенберг: При всем уважении к американской культуре у нас все сильнее и лучше

Фото: fhr.ru

Главный тренер «России 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг вспомнил СССР и считает, что России нужно вернуться к прежней культуре. Также в данном контексте он упомянул Юрия Гагарина и Александра Овечкина.

«Я вырос в Советском Союзе, прожил там первые десять лет жизни и до сих пор помню, как это было: у нас были свои герои. Юрий Гагарин – первый человек в космосе, настоящие легенды, на которых мы равнялись.

При всем уважении к американской культуре (я жил в разных странах и многое видел), у нас все сильнее и лучше. Просто нам нужно к этому вернуться и создать своих героев для нового поколения. Не Спайдерменов и Суперменов, а наших – русских, российских.

Сейчас, слава Богу, есть Александр Овечкин, который бьет мировые рекорды и благодаря которому дети массово идут в хоккей. Это живой пример нашего героя», – сказал Ротенберг «Спорт-экспрессу».

С 12 по 14 декабря в Новосибирске на «Сибур-Арене» проходит Кубок Первого канала, где команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга сыграет против сборных Казахстана и Белоруссии.

Завтра 13 декабря российская команда проведет встречу с Белоруссией, а 14 декабря – с Казахстаном. Начало матчей – 14:00 мск.

Сегодня, 12 декабря, завершился матч между сборными Казахстана и Белоруссии. Встреча завершилась в пользу последних (4:1).