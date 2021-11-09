Ротенберг поздравил Минниханова с победой татарстанца в «Большом Шлеме»

Триумфальное выступление татарстанского спортсмена Нияза Билалова в турнире «Большой Шлем» по дзюдо среди мужчин и женщин свидетельствует о поддержке этого вида спорта в Татарстане. Об этом написал глава Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг в поздравительной телеграмме на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Передаю искренние поздравления с прекрасным выступлением Нияза Билалова, завоевавшего золотую медаль в третий день турнира „Большой Шлем“ по дзюдо среди мужчин и женщин, прошедшего в городе Баку, Азербайджан, 05 — 07 ноября 2021 года, и благодарю за серьёзный вклад в развитие спорта и дзюдо в регионе», — написал Ротенберг.

Он подчеркнул, что достигнутый результат является следствием активной поддержки спорта в регионе.

«Своими успехами Нияз Билалов обязан коллективу тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, руководству Республики Татарстан и персонально вам, Рустам Нургалиевич, за огромный труд в достижении заветной цели», — отметил Ротенберг.

Поздравления по случаю победы Нияза Билалова Президенту Татарстана сегодня выразил и глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

«Результат, который показал Нияз Билалов, является неоспоримым доказательством развития дзюдо в вашем регионе. Благодаря вашему искреннему интересу к спорту Республика Татарстан стала регионом с мощной спортивной управленческой командой», — отметил он.