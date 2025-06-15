Ротенберг поделился переживаниями об увольнении из СКА

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Тренер Роман Ротенберг рассказал о своих эмоциях после увольнения из питерского СКА. Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в шести (2-4) матчах московскому «Динамо». Специалист признался, что ему было неприятно.

«Если вас завтра уволят, как вы будете к этому относиться? Наверное, это не очень приятно. Согласитесь, по‑человечески такая реакция. Мы все – люди. Но мы всегда должны воспринимать эти вещи как есть. Я просто больше переживаю за тех ребят и за тех малышей, с которыми мы только начинали ту работу, которую хотели довести до определенного результата. Но есть руководство. Знаете, партия сказала "надо" – комсомол ответил "есть". Тут иначе не скажешь», – цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Отметим, что новым главным тренером СКА назначен Игорь Ларионов, который в прошлом сезоне работал с нижегородским «Торпедо». В свою очередь, ряд источников ранее сообщали, что Роман Ротенберг может возглавить подмосковный «Витязь», который так же может покинуть КХЛ из-за финансовых проблем.