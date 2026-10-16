Ротенберг оценил яркий старт россиян в НХЛ и приоткрыл планы сборной

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Первый вице-президент ФХР и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил яркий старт российских хоккеистов в новом сезоне НХЛ. Он напомнил о дубле Василия Подколзина, хет-трике Кирилла Марченко и уверенной игре Романа Канцерова.

«Это очень трудолюбивые ребята. Я каждого из них знаю лично. Марченко получил хороший контракт. Я смотрю матчи НХЛ, мне очень интересно наблюдать за нашими хоккеистами. Мы видим, что методики, которые мы внедряли и продолжаем развивать, дают результат. Наши ребята успешно выступают в сильнейшей лиге мира. И, конечно, мы ждём их в сборной России, когда вернёмся на международную арену», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Функционер также представил, как сборная России может сыграть против сильнейших звеньев мира.

«Представьте, как будем играть против партнёров Василия Подколзина по звену — Коннора Макдэвида из сборной Канады и Леона Драйзайтля из сборной Германии. Это одно из сильнейших звеньев в мировом хоккее. И нам будет очень интересно противостоять таким соперникам», — добавил он.

Отдельно Ротенберг выделил Романа Канцерова, который в прошлом году забросил победную шайбу в декабре на традиционном турнире сборных, а теперь оформил дубль за «Чикаго».

«Очень интересный парень, настоящий патриот. Он всегда приезжал в сборную России, в любой ситуации. Мы наблюдаем за всеми нашими ребятами. Но одновременно готовим новое поколение хоккеистов», — подчеркнул главный тренер «России 25».