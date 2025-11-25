news_header_top
Ротенберг об участии сборной России на международной арене: Мы работаем над этим

Фото: fhr.ru

Первый вице-президент ФХР и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился планами развития хоккея на ближайший год, а также относительно участия российских команд на международных соревнованиях.

В первую очередь вице-президент ФХР заострил внимание на развитии детско-юношеской хоккейной школы «Красная машина», на работе с юниорскими национальными командами и строительстве инфраструктуры. Кроме того, Роман Ротенберг подчеркнул важность развития российского бренда и долгосрочного сотрудничества с лучшими партнерами.

«Мы не распыляемся, мы лучше подождем год-два. Если мы делаем, мы хотим делать лучшее. Поэтому в ближайший год мы хотим поставить себе цели добиться максимальных успехов и, конечно, будем делать все возможное, чтобы провести эти международные турниры и вернуть нашу сборную. Мы работаем над этим по всем направлениям, параллельно проводим турниры, параллельно общаемся на высоком политическом уровне, чтобы наша сборная России сыграла на чемпионате мира, на Олимпиаде. И это задача на следующий год. Но не затягиваем, начинаем работать уже прямо сейчас», – приводит слова Ротенберга Факультет управления и политики МГИМО.

С 11 по 14 декабря в Новосибирске на «Сибирь-Арене» пройдет ежегодный турнир по хоккею с шайбой Кубок Первого канала. В турнире примут участие три команды: «Россия 25», Белоруссия и Казахстан. Российская команда выступит под руководством Романа Ротенберга.

