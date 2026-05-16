Ротенберг об общении с Овечкиным: обсуждали развитие хоккея в России и систему НХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал об общении с игроком «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным, сообщает «Совспорт».

Ротенберг заявил, что они всегда ждут Овечкина в России, и скоро увидятся. Они дважды общались, но больше обсуждали развитие хоккея в целом, сборной России, проведение совместных уроков и мастер-классов. По его словам, идет обмен мнениями: Овечкин рассказывает, как работает система в НХЛ, и как можно что-то улучшить в России.

Овечкин с 929 голами является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. По общему количеству голов с учетом плей-офф (1006) он занимает второе место после Уэйна Гретцки (1016).