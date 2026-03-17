Ротенберг о замене России на Словакию в Кубке мира-28: «Это решают не словаки»

Фото: ХК СКА

Первый вице-президент ФХР (Федерации хоккея России) Роман Ротенберг рассказал, повлияет ли решение ИИХФ (Международной федерации хоккея) заменить команду России на Словакию в Кубке мира-2028 на отношения между странами.

«Это же решают не словаки, а решают организаторы. Вы видите из всех новостей, что Словакия и Венгрия абсолютно дружественно настроены к России – политически, по вопросам бизнеса, вопросам газа. Это очень важно, это первый шаг.

Мы рады этому. Венгрия и Словакия точно близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время», – приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

Ранее Роман Ротенберг заявил, что идут переговоры с национальной командой Словакии о приглашении на Кубок Первого канала. Также наряду с этим появилась информация о том, что в хоккейном турнире Кубка мира-2028 сборную России может заменить команда Словакии.