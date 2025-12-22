news_header_top
Ротенберг о «России 25» : С этим составом мы могли бы спокойно поехать на чемпионат мира

Ротенберг о «России 25» : С этим составом мы могли бы спокойно поехать на чемпионат мира
Фото: ФХР

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил уровень своей команды и считает, что с этим составом мог бы побороться за высокие места на международных турнирах.

«У нас собрались очень сильные талантливые игроки. Я горжусь тем, что могу работать с этими ребятами. Они очень одаренные. С ними интересно созидать на льду, много забивать и не пропускать. Это очень сильная сборная. Уверен, что этим составом мы могли бы спокойно поехать на чемпионат мира и дойти до очень высоких мест. С этой командой можно брать золото! Я горжусь, что могу работать с такими ребятами. Продолжаем работать дальше во благо российского хоккея!» – приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Накануне подопечные Романа Ротенберга заняли первое место по итогам международного турнира Кубка Первого канала в Новосибирске. На прошедшем турнире «Россия 25» обыграла сборные Белоруссии (3:1) и Казахстана (9:0).

Напомним российские команды не могут принимать участие в международных соревнованиях с 2022 года.

