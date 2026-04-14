Ротенберг о переходе Овечкина в «Динамо»: «Саша сам определится и скажет»

Член совета директоров ХК «Динамо» Роман Ротенберг ответил о вероятности перехода форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в московский клуб.

«Саша сам определится и скажет. Конечно, мы все в России его ждём, но это уже семейный вопрос», – цитирует Ротенберга РИА Новости Спорт.

Сезон-2025/26 является 21-м в карьере 40-летнего российского форварда. Контракт россиянина с «Вашингтоном» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее Овечкин заявлял, что примет решение летом о продолжении карьеры.

В НХЛ на счету Александра Овечкина 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги по заброшенным шайбам принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

На сегодняшний день «Вашингтон Кэпиталз» находятся на 9-м месте с 93 очками в турнирной таблице НХЛ. Накануне «столичные» потерял шансы на участие в предстоящем плей-офф НХЛ. В рамках текущего чемпионата им осталось провести всего одну встречу против «Коламбус Блю Джекетс» 15 апреля. Начало – 02:00 мск.