Ротенберг или Бенуа Гру возглавят СКА в случае увольнения Игоря Ларионова

Фото: ska.ru

Петербургский СКА может сменить главного тренера в ближайшее время. По информации телеграм-канала «Mash на спорте», на место Игоря Ларионова рассматриваются две кандидатуры — Роман Ротенберг и Бенуа Гру.

Поводом для обсуждения стала серия неудач армейцев: в четверг СКА проиграл «Ладе» (0:1) и потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Команда идёт восьмой на Западе с 17 очками в 15 матчах . После поражения от «Лады» болельщики обратились к руководству клуба с просьбой убрать Ларионова и его штаб, заявив, что «методы не работают, а команда не соответствует своему уровню» .

По данным источника, Ротенберг уже выразил готовность вернуться в СКА, если переговоры пройдут успешно. Гру ранее заявлял, что вновь видит себя тренером одной из команд КХЛ .

Напомним, что Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год, после чего покинул пост. Гру был главным тренером «Трактора» и в сезоне-2024/25 дошёл с челябинцами до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (1-4). 17 ноября 2025 года он объявил об уходе из «Трактора».