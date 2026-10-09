«Ротенберг? Да хоть Скотти Боумэн»: Плющев о возможной смене тренера в «Динамо»

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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможных перестановках в тренерском штабе московского «Динамо».

«Ротенберг вместо Тамбиева в "Динамо"? Да хоть Скотти Боумэн. У них же своя тусовка. СКА-то с "Динамо" уже не первый год обменивается», — приводит слова Плющева Russia-Hockey .

Плющев также отметил, что подобные кадровые решения не приносят результата:

«Мне кажется, нужно просто объединить СКА и "Динамо" в одну команду, и всё. Чтобы там перетасовывали друг друга. Может, что-то и получится. Хотя нет, тоже не получится».

Напомним, что Роман Ротенберг покинул пост главного тренера СКА после неудачного старта сезона-2026/2027, а затем был назначен на должность главного тренера «Динамо» . В начале октября появилась информация, что руководство бело-голубых рассматривает возможность увольнения Леонида Тамбиева с поста главного тренера, если «Динамо» не обыграет ЦСКА и СКА в ближайших играх.