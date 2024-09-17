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Росздравназдор РТ рассказал о приложении «Мобильный инспектор»
Приложение «Мобильный инспектор», запущенное в качестве пилотного проекта, позволяет проводить проверки медучреждений в режиме реального времени, оно также оснащено функцией фото- и видеофиксации. Подробнее о приложении на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения ТО Росздравнадзора по РТ Лилия Баширова.
«В 2024 году запустили пилотный проект по проведению дистанционных проверок в медучреждениях с помощью приложения „Мобильный инспектор”. Оно позволяет проводить проверки с помощью видеосвязи в режиме реального времени, отследить геопозицию объекта, за которым ведется контроль. Приложение сохраняет фото, видео и аудиоматериалы проверки, что позволяет надзорным органам убедиться в достоверности предоставляемой информации», – рассказала Лилия Баширова.
Эксперт отметила, что главная идея проекта — уйти от выездных проверок.
«„Мобильный инспектор” мы использовали во время проведения профилактических визитов. Это превентивные методы, в контрольно-надзорных мероприятиях приложение пока не применялось», – отметила Баширова.
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