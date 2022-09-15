Росздравнадзор выдал более 200 предостережений медицинским и фарморганизациям Татарстана

Медицинским организациям и аптекам Татарстана в этом году от Росздравнадзора приходили предостережения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела контроля обращения лекарственных средств Росздравнадзора по РТ Гульназ Сайфуллина.

«По результатам мониторинга территориальным органом Росздравнадзора по республике только за этот год выдано 206 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность в РТ», – отметила спикер.

Гульназ Сайфуллина объяснила, что после обращений граждан сотрудники ведомства направляют руководителю организации предостережение, однако это не говорит о точно выявленных нарушениях. В 2022 году плановые проверки отменили, а внеплановые проводятся исключительно при наличии угрозы жизни и здоровью людей.

Чаще всего татарстанцы обращались с жалобами на хранение лекарств, нарушение лицензионных требований медорганизаций и отпуск лекарств из аптек без рецепта.

Напомним, всемирный день безопасности пациентов отмечают ежегодно 17 сентября. В этом году темой мероприятия стало безопасное применение препаратов, а его лозунг – «Лекарства без вреда».