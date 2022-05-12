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Ру Тат
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Здоровье
12 мая 2022  16:47
Эвелина Киселёва

Росздравнадзор Татарстана изъял из продажи 87 тысяч упаковок некачественных лекарств

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В Татарстане изъяли из продажи и утилизировали 87 тысяч упаковок некачественных и фальсифицированных препаратов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Любовь Шайхутдинова.

«В процессе мониторинга качества лекарственных препаратов по письмам Росздравнадзора нами предотвращено обращение на территории республики порядка 80 тысяч упаковок недоброкачественных препаратов», – отметила спикер.

Любовь Шайхутдинова объяснила, если в каком-либо населенном пункте нашли некачественное лекарство, то его изымают с продажи и утилизируют и в других регионах.

Еще в Татарстане уничтожили семь тысяч упаковок недоброкачественных препаратов.

Всего доля плохих и фальсифицированных лекарств на рынке составляет около одной сотой. По ее словам, этот процент совсем небольшой.

#лекарства #фальсификат
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