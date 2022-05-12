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Ру Тат
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Здоровье
12 мая 2022  17:13
Эвелина Киселёва

Росздравнадзор РТ заблокировал 700 сайтов, где продавали незарегистрированные лекарства

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Благодаря Росздравнадзору по Татарстану заблокировали 700 сайтов, где продавали незарегистрированные в России лекарства. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Любовь Шайхутдинова.

«С октября 2020 года на постоянной, ежедневной основе нами проводится работа по блокировке сайтов. Территориальным органом Росздравнадзора в текущем году мониторинг интернет-ресурсов продолжен. По результатам 2020 и 2021 года нами заблокировано порядка 700 сайтов и страниц, которые содержали запрещенную информацию», – отметила спикер.

Блокировали сайты, на которых предлагалось купить незарегистрированные препараты, например, силденафилом, тадалафил, карбамазепин и другие.

Любовь Шайхутдинова напомнила, что законом запрещено распространение и продажа таких препаратов.

#лекарства
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