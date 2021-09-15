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Ру Тат
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15 сентября 2021  18:14
Эвелина Киселёва

Росздравнадзор РТ рассказал, с какими жалобами обращаются татарстанцы в ведомство

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Временно исполняющая обязанности руководителя территориального органа Росздравнадзора по Татарстану Елена Сагдеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала главные причины обращений жителей республики в надзорное ведомство.

«Более 60% занимают обращения граждан, связанные с организацией и качеством оказания медицинской помощи. Есть конкретные поручения из следственных отделов и Прокуратуры республики Татарстан по конкретному факту оказания медицинской помощи», – отметила спикер.

Жители Татарстана обращаются в ведомство за разбором летальных случаев, с жалобами на плохую доступность специалистов при записи на прием. Также татарстанцы жалуются на то, что не могут ознакомиться с документами после прохождения лечения, и на лекарственное обеспечение.

#росздравнадзор #медицина #росздравнадзор по рт
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