Росздравнадзор РТ рассказал, с какими жалобами обращаются татарстанцы в ведомство

Временно исполняющая обязанности руководителя территориального органа Росздравнадзора по Татарстану Елена Сагдеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала главные причины обращений жителей республики в надзорное ведомство.

«Более 60% занимают обращения граждан, связанные с организацией и качеством оказания медицинской помощи. Есть конкретные поручения из следственных отделов и Прокуратуры республики Татарстан по конкретному факту оказания медицинской помощи», – отметила спикер.

Жители Татарстана обращаются в ведомство за разбором летальных случаев, с жалобами на плохую доступность специалистов при записи на прием. Также татарстанцы жалуются на то, что не могут ознакомиться с документами после прохождения лечения, и на лекарственное обеспечение.