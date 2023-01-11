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Ру Тат
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Здоровье
11 января 2023  11:24

Росздравнадзор предупредил о возможных задержках в поставках некоторых лекарств

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В настоящее время в России наблюдается высокий спрос на ряд лекарственных средств, из-за этого поставки нужного количества некоторых препаратов в аптеки могут задерживаться. Об этом в своем Telegram-канале предупредил Росздравнадзор. 

«При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», — сказано в сообщении. 

Ведомство также предостерегло россиян от недобросовестных организаций, которые за доставку необходимого гражданину лекарства просят внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. В Росздравнадзоре предупредили, что такие препараты могут оказаться поддельными. 

«Прибегая к подобным услугам граждане рискуют — в лучшем случае — финансовыми средствами, а в худшем — своим здоровьем», — подчеркнули эксперты. 

 

 

 

 

#росздравнадзор #здоровье #лекарственные препараты
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