«Ъ»: Росздравнадзор предложил разрешить ремонт медтехники неоригинальными запчастями

С 1 сентября текущего года российские больницы и поликлиники смогут использовать для ремонта иностранной медтехники неоригинальные запчасти. Это следует из опубликованного проекта приказа Росздравнадзора, на который обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Согласно сводному отчету, опубликованному Росздравнадзором вместе с проектом приказа, в ведомстве опасаются, что в будущем из-за «нарастания рисков дальнейшего санкционного давления» российские медучреждения столкнутся со сложностями с поставками оригинальных комплектующих или их принадлежностей.

Во избежание рисков невозврата Росздравнадзор и предложил разрешить использование для ремонта и обслуживания медтехники комплектующие, не предусмотренные производителем.

Чтобы получить соответствующее разрешение, владельцу медоборудования нужно будет собрать документы, включая разрешение на использование комплектующих от их производителя и его письмо с подтверждением ответственности за возможное нанесение вреда пациентам. Безопасность совместного использования предполагается подтверждать на базе Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (подведомственного Росздравнадзору).

Сейчас, по сведениям аналитической компании МЕДИТЭКС, доля отечественных производителей на рынке медоборудования не превышает 20–30%. Согласно данным ассоциации международных производителей медизделий IMEDA, большую часть рынка занимают производители из стран Европы, США и государств Азии. Гарантийный ремонт или сервисное обслуживание обычно проводятся в сервисном центре, расположенном в стране-производителе.

Еще в апреле 2022 года Правительство РФ ограничило вывоз из страны ряда товаров, в том числе и медтехники. Из документа Росздравнадзора следует, что опасения по поводу возникновения юридических или транспортных сложностей с ее возвращением в страну сохраняются, замечает издание.

Впрочем, по информации IMEDA, с осени прошлого года ряд ее членов вывозит для ремонта за границу различные виды медтехники и комплектующих, и отказов пока не зафиксировано. Вместе с тем, как рассказал «Ъ» источник на рынке частной медицины, еще прошлым летом один из швейцарских производителей аппаратов для вентиляции легких отказался обслуживать уже поставленные ИВЛ.