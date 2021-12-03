Росздравнадзор: Перебоев с подачей кислорода Covid-больным в Татарстане не было

В Татарстане не было перебоев с подачей медицинского кислорода больным новой коронавирусной инфекцией. Об этом в прямом эфире в инстаграм-акаунте общественной приемной «Единой России» рассказала руководитель Управления Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова.

«У нас почти каждый день имеются данные об обеспечении кислородом. На территории республики два производителя кислорода, один очень большой, который практически покрывает потребность республики в кислороде. Явных перебоев или необходимости принятия острых решений не было», – сказала Шайхутдинова.

Глава ведомства напомнила, что на начальном этапе работы было нелегко, по федеральным рекомендациями 70% Covid-коек должно быть с подачей кислорода. Благодаря колоссальным усилиям этого норматива удалось достичь в больницах республики.