Росздравнадзор назвал РКБ Татарстана лучшей клиникой России по качеству и безопасности

Республиканскую клиническую больницу Татарстана признали лучшей клиникой России по качеству и безопасности медицинской деятельности на международной конференции «Медицина и качество – 2021». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе РКБ.



Итоги премии «За качество и безопасность медицинской деятельности» на конференции подвела руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова накануне в МИА «Россия сегодня».

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«Очень знаменательно и символичности, что в условиях пандемии мы улучшаемся, совершенствуемся. Это происходит благодаря тем коллегам, которые сегодня на передовой трудятся не покладая рук. Огромная благодарность коллективу, который так самоотверженно работает, и самосовершенствуется с каждым днем», – сказал на вручении главный врач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев.



В номинации наградили еще три медицинских учреждения страны: частный Челябинский центр диализа, Перинатальный центр Алтайского края и Бурятскую детскую стоматологическую поликлинику.



