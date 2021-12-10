Росводресурсы ожидают притока воды в Волжско-Камский каскад выше нормы

В ближайшие несколько недель приток воды в Волжско-Камский каскад впервые за последние месяцы окажется выше нормы. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Росводресурсов.

Согласно прогнозу Росгидромета, в декабре этот показатель составит 102%. Активнее других наполнятся Рыбинское водохранилище, где ожидается 138%, Угличское с 133% и Иваньковское с 123%. Приток каскада в IV квартале ожидается в пределах 27,5–35,5 куб. километра, что в среднем составляет 82% от нормы.

«По прогнозам, в декабре на всем Волжско-Камском каскаде будет теплее, чем обычно, а на 65% территории ожидаются осадки больше нормы», — уточнили в ведомстве.

В части Нижней Волги, где из-за маловодья складывалась самая напряженная ситуация, расходы Куйбышевского и Волгоградского гидроузлов на прошедшем заседании межведомственной рабочей группы под председательством замруководителя Росводресурсов Вадима Никанорова оставили без изменений: 4400 и 4700–4800 куб. метров в секунду соответственно. Режимы будут действовать с 11 декабря по 20 января. Куйбышевское водохранилище держится на отметке около 50 метров по Балтийской системе, что на 4,5 метра выше уровня «мертвого объема».

При этом в III квартале 2021 года в бассейнах Волги и Камы отмечалась низкая водность. Суммарный приток в водохранилища каскада составил 72% нормы. В ноябре в водохранилища Волги и Камы поступило 12,6 куб. километра воды или 93% от нормы.