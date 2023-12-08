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Росводресурсы обсудили режим работы и уровень воды в Куйбышевском водохранилище
Режим работы и уровень Куйбышевского водохранилища стали одной из тем на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Об этом сообщает Минэкологии РТ.
Участники мероприятия обсудили режим работы водохранилищ, входящих в каскад, с 11 декабря по 20 января. В частности, они предложили продлить режим работы Куйбышевского водохранилища со средним за период сбросным расходом 4600±100 куб. м/с. По расчетам экспертов, при такой работе уровень воды в нем будет держаться в переделах 50,3-50,2 метра по Балтийской системе.
При этом за период с 11 ноября по 6 декабря уровень воды в нем вырос на 35 сантиметров — с 50,1 до 50,45 м БС.
В режиме ВКС в заседании приняли участие замглавы Минэкологии РТ Алмаз Тугушев и представитель «Татэнерго».
Заместитель министра рассказал об уровне Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, сбросных расходах и предполоводней сработке в следующем году.
Как отметили в пресс-службе Минэкологии РТ, если обстановка изменится, режим работы водохранилищ будет скорректирован.
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