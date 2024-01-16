Росводресурсы: Нацпроект «Экология» улучшил условия жизни 16,8 млн россиян

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Благодаря национальному проекту «Экология», инициированному Президентом Владимиром Путиным, за пять лет удалось улучшить условия жизни 16,8 млн россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство водных ресурсов.

«Последовательная комплексная работа на реках, озерах и водохранилищах к концу 2023 года позволила улучшить экологические условия жизни 16,8 млн россиян», — сказал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Он отметил, что оздоровление водных объектов и забота об их состоянии является неотъемлемой частью национальных целей развития, поэтому результативность в процессах обеспечения безопасной и комфортной среды для жизни граждан остается в фокусе внимания Президента и приоритетом работы Кабмина.

Росводресусры участвуют в федеральных проектах «Сохранение уникальных водных объектов» и «Оздоровление Волги». В период с 2019 по 2023 год на их выполнение ведомство направило 17,8 млрд рублей.

Отмечается, что целевые показатели по обоим направлениям были достигнуты агентством с превышением плана. Так, в рамках первого федерального проекта удалось оздоровить более 417 км гидрографической сети страны. Мероприятия филиалов «Центррегионводхоза» позволили восстановить свыше 21 тыс. га акваторий водоемов.