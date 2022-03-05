Ростуризм запустил на Госуслугах форму обратной связи для застрявших за рубежом россиян

На портале госуслуг появилась форма обратной связи для туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ростуризм.

«По поручению вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм и Минцифры запустили форму обратной связи на „Госуслугах“ для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию», — отметила пресс-служба ведомства.

Граждане могут передать информацию о своем местонахождении и обратном билете — Ростуризм и Росавиация смогут скорректировать списки туристов и таким образом помочь им вернуться домой. В ведомстве рассказали, что россияне ежедневно возвращаются на регулярных и чартерных рейсах.