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Общество
5 марта 2022  15:16

Ростуризм запустил на Госуслугах форму обратной связи для застрявших за рубежом россиян

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На портале госуслуг появилась форма обратной связи для туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ростуризм. 

«По поручению вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм и Минцифры запустили форму обратной связи на „Госуслугах“ для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию», — отметила пресс-служба ведомства. 

Граждане могут передать информацию о своем местонахождении и обратном билете — Ростуризм и Росавиация смогут скорректировать списки туристов и таким образом помочь им вернуться домой. В ведомстве рассказали, что россияне ежедневно возвращаются на регулярных и чартерных рейсах.

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