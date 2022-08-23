Ростуризм выделит Татарстану 143 млн рублей на развитие пляжей и туристических маршрутов

Татарстан вошел в число регионов, которые получат от Федерального агентства по туризму поддержку для развития пляжных территорий и создания национальных туристических маршрутов. Всего между 44 регионами распределят 3,1 млрд рублей, республика получит 143 млн. Об этом рассказала Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Как пояснили в Госкомитете по туризму РТ, заявка на грантовую поддержку подавалась с учетом софинансирования республиканским бюджетом. Конкурс на предоставление субсидии будет организован в 2023 году.

В общей сложности Ростуризм планирует поддержать 375 проектов из этих 44 субъектов Федерации, среди которых присутствует и Татарстан. При этом общая сумма грантов федерального агентства составит 5,3 млрд рублей. На благоустройство пляжей и национальные туристические маршруты потратят 3,1 млрд, еще 700 млн выделят на развитие кемпингов и автокемпингов в десяти регионах.

Кроме того, более 500 проектов из 21 региона по приобретению туристического оборудования, созданию электронных путеводителей, развитию туристской среды для людей с инвалидностью, приобретению оборудования для инфоцентров и пунктов проката, а также разработку новых туристических маршрутов (включая маркировку, навигацию и организацию зон отдыха) получат поддержку в 1,55 млрд рублей.