За лишние «звезды» для гостиниц Ростуризм лишил аккредитации организацию из Крыма

Из-за несоответствия заявленным параметрам в гостиницах и отелях Ростуризм впервые отозвал аккредитацию у организации «Объединение граждан по защите прав потребителей „Курортный Крым“», которая занимается классификацией курортного жилья. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что множество туристов жаловались на несовпадение реальных условий в отелях с указанными при бронировании.

«В ходе проведения выездной инспекции трех крымских отелей были выявлены нарушения, связанные с несоответствием средств размещения заявленной звездности», — уточнили в Ростуризме, добавив, что организация своевременно не сообщала о нарушении правил.

Кроме того, категории присваивались гостевым домам, находящимся в жилом фонде.

«Турист не должен платить за один уровень, гарантированный ему количеством звезд отеля, а по факту получать другой, меньше. Такие ситуации недопустимы, и мы будем жестко их пресекать. Сейчас готовим еще ряд выездных инспекций в три региона», — сказала глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, повышение качества туристических услуг — это ключевая задача Ростуризма, и все выявленные нарушения передаются в Роспотребнадзор.

Классификацией туристических объектов в России начали заниматься в 2011 году. В федеральном перечне на сегодняшний день находятся 16 549 гостиниц и 167 аккредитованных организаций.

В ведомстве подчеркнули, что за все годы работы ни одна из компаний-классификаторов ранее не лишалась аккредитации.