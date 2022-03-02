Ростуризм рекомендует туристам не посещать страны, которые ввели санкции против РФ

Отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России, рекомендует россиянам Ростуризм. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Зарину Догузову, передает ТАСС.

Догузова уточняет, что есть риск несвоевременного возвращения из поездок.

«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию», — пояснила она.

Ростуризм также рекомендует туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции против России, а также в страны Карибского бассейна, куда нужно лететь через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады. Туристам, забронировавшим туры в страны, не доступные для путешествий, рекомендуют обратиться к туроператору для подбора другого направления.

Ростуризм для отдыха рекомендует выбирать страны, открытые для поездок с туристическими целями, и которые не вводили ограничений против России. В этот перечень входит Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств. Ведомство также просит внимательно следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации, которые регулярно сообщают об изменении статуса актуальных туристических направлений.

Из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады некоторые страны Латинской Америки — Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла — уже недоступны туристам, так как путь к ним связан с повышенными рисками, добавила Догузова.

Глава Ростуризма подчеркнула, что забронировать отдых можно и на территории России. Ведомство вместе с регионами и туристическим бизнесом постоянно работает над повышением доступности и качества внутренних направлений.