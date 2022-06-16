Ростуризм разработал маршрут по местам отдыха Владимира Путина

Ростуризм разработал пять национальных туристических маршрутов. Один из них, «Сибирские каникулы», включает места отдыха Президента России Владимира Путина в тайге. О новых маршрутах глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала сегодня на XXV Петербургском международном экономическом форуме, сообщается на сайте федерального агентства.

Продолжительность маршрута, пролегающего по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы, составит восемь дней, протяженность — около 1,2 тыс. километров. В него включили культовые места буддизма в Тыве, Саяно-Шушенскую ГЭС, уникальные артефакты — такие, как золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, рассказала Догузова.

«Первые группы туристов поедут по нему в июле. Я тоже планирую отправится по маршруту этим летом», — добавила она. Для поездки по разработанному маршруту можно либо приобрести тур, либо организовать путешествие самостоятельно.

Помимо «Сибирских каникул», на форуме представили «Государеву дорогу» (путь между Санкт-Петербургом и Москвой), «Жигулевские выходные» (путешествие по Волге в Самарской области) и другие маршруты.