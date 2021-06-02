Ростуризм рассказал о вариантах замены туров в Турцию

Ростуризм после продления ограничений на полеты в Турцию (до 21 июня) предложил несколько вариантов замены туров для турагентств и путешественников, которые уже приобрели билеты в эту страну. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Так, в ведомстве предложили рассмотреть следующие возможные решения: замена направления на альтернативные направления без изменения сроков отпуска, перенос сроков поездки с выбором другого места отдыха на удобные даты с сохранением денежных средств для туроператоров и другие решения, удовлетворяющие интересам сторон.

В Ростуризме подчеркнули, что все перечисленное соответствует условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которого допускается только по соглашению сторон в рамках действующего федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ».

Ранее «Татар-информ» сообщало, что были временные ограничения авиасообщения с Турцией продлены до 21 июня.